США ремонтируют советские аэродромы в Восточной Европе

Соединенные Штаты ремонтируют построенные при Советском Союзе аэродромы в Восточной Европе. Делается это для сдерживания "агрессии" России, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

В США, по мнению эксперта, стали понимать, что боеготовность партнеров в Европе оставляет желать лучшего. Кнутов отмечает, что восстановление аэродромов позволяет Штатам расширить возможности своей как боевой, так и военно-транспортной авиации.

На модернизацию военных аэродромов планируется потратить $363,8 млн.

По мнению Кнутова, проводя такую политику, США возвращаются к стратегии холодной войны. Программу Вашингтона он назвал в беседе с RT в современной военно-политической обстановке неадекватной. Кнутов уверен, что Москва даст достойный ответ на укрепление американской авиационной инфраструктуры в Европе.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия при своем оборонном планировании вынуждена учитывать усиление Соединенных Штатов Америки на территории Восточной Европы.