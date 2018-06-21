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Порошенко разрешил Москальковой приехать на Украину
21 июня 2018, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]
Глава украинского государства Пётр Порошенко разрешил въезд на Украину для российского омбудсмена Татьяны Москальковой. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека при Верховной Раде Людмила Денисова.
По словам Денисовой, Порошенко сделал это по ее просьбе. Украинская сторона пока не подтверждает согласование визита Москальковой, но переговоры идут, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
На днях Петр Порошенко и Владимир Путин договорились, что в скором времени омбудсмены посетят украинцев и граждан России, заключенных в обеих странах.
Ранее сообщалось, что украинские силовые структуры разрешили перевезти главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из херсонского СИЗО в киевский для того, чтобы его могла посетить уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
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