Трамп кидался конфетами в Меркель на саммите G7

Во время саммита G7 американский лидер Дональд Трамп в раздражении бросил на стол перед канцлером Германии Ангелой Меркель конфеты. Об этом рассказал политолог и глава консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер. Германия считает поведение Трампа на G7 катастрофой

Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо пытались убедить Трампа подписать коммюнике. Президент не сдержался, встал, бросил конфеты со словами: "Вот, Ангела. И не говори, что я никогда тебе ничего не даю".

Встречу лидеров стран "Большой семерки", прошедшую в Квебеке, в мире уже окрестили "саммитом раздора". Американский президент Дональд Трамп не нашел общего языка с остальными лидерами.