Поклонская пригласила Трампа посетить Крым

Депутат Государственной думы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская пригласила президента США Дональда Трампа, назвавшего Крым российским, посетить полуостров. О том, что Трамп на саммите "Большой семерки" назвал Крым российским, написал американские СМИ. В Кремле отказались комментировать высказывание Трампа о Крыме

Администрация президента США никаких комментариев по поводу заявления Трампа о российском Крыме не дает. Как отметила Наталья Поклонская, "сегодня они боятся комментировать заявление своего президента о Крыме, а именно то, что Крым - это Россия". Это является очевидной вещью, и делать сенсацию или притворяться сразу глухонемыми - реакция трусов", - считает российский депутат.

Наталья Поклонская пригласила Дональда Трампа приглашаем в Крым, чтобы "он убедится в правильности своего заявления". Она уверена, что после посещения Крыма американский президент "покажет всему миру, что он является самостоятельным и порядочным политиком и первым лицом США, который может говорить слова "демократия", "справедливость" и "смелость".

Напомним, ресурс BuzzFeed News со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что Трамп объяснил лидерам G7, что Крым является российским, потому что все, кто там живет, говорят на русском языке. По данным источника, у Трампа есть сомнения в необходимости продолжения поддержки, которую лидеры G7 оказывают Киеву.