СМИ: Трамп сказал лидерам G7, что Крым является российским

Президент США Дональд Трамп почти неделю назад во время официального обеда лидеров "Большой семерки" заявил всем, что Крым принадлежит России. Ресурс BuzzFeed News со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что Трамп объяснил лидерам G7, что Крым является российским, потому что все, кто там живет, говорят на русском языке.

По данным источника, у Трампа есть сомнения в необходимости продолжения поддержки, которую лидеры G7 оказывают Киеву. Трамп на той же встрече заявил, что "Украина — это одна из самых коррумпированных стран в мире",- сообщает РИА Новости.

Ресурс BuzzFeed News отмечает, что на данный момент пока неясно, были ли заявления главы Белого дома "шуткой, брошенной мимоходом", или они "сигнализируют о радикальном отходе от текущей внешней политики США".

Крым в марте 2014 года после госпереворота на Украине провел референдум. За воссоединение с Россией высказались 96,77% жителей Крыма и 95,6 % жителей Севастополя.