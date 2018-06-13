Клименко прокомментировал свое увольнение
13 июня 2018, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший советник российского президента по вопросам развития интернета Герман Клименко будет продолжать заниматься развитием различных проектов, касающихся цифровой медицины.
На вопрос РИА Новости о том, расстроен ли он решением Владимира Путина, Клименко ответил: «и да, и нет».
Должность советника Герман Клименко занимал с января 2016 года.
Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин провел назначения в новую администрацию.
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