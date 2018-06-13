Клименко прокомментировал свое увольнение

Бывший советник российского президента по вопросам развития интернета Герман Клименко будет продолжать заниматься развитием различных проектов, касающихся цифровой медицины.

На вопрос РИА Новости о том, расстроен ли он решением Владимира Путина, Клименко ответил: «и да, и нет».

Должность советника Герман Клименко занимал с января 2016 года.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин провел назначения в новую администрацию.