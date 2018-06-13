Владимир Путин назначил помощников президента

Глава российского государства Владимир Путин провел назначения в новую администрацию. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации и на сайте Кремля.

Президент переназначил на пост руководителя администрации Антона Вайно, занимающего этот пост с августа 2016 года. Свои должности сохранили первый замглавы администрации Алексей Громов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник Владислав Сурков.

Путин переназначил Ларису Брычеву помощником президента — начальником государственно-правового управления президента, Андрей Белоусов сохранил должность помощника президента России. Андрей Фурсенко также переназначен помощником президента, Юрий Ушаков сохранил пост помощника президента, Игорь Левитин сохранил свой пост. На своих должностях остались первые заместители Алексей Громов и Сергей Кириенко.

При этом замглавы администрации стал Владимир Островенко. Опубликован указ и о назначении заместителем Руководителя Администрации Магомедова Магомедсалама Магомедалиевича.

Новым помощником президента стал Анатолий Серышев. Ранее он занимал пост замглавы Федеральной таможенной службы, до этого возглавлял карельскую ФСБ. Кроме этого, место помощника президента, начальника контрольного управления занял Дмитрий Шальков вместо Константина Чуйченко.