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Путин назвал дату нового визита Алиева в Россию

13 июня 2018, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

Путин назвал дату нового визита Алиева в Россию
фото: globallookpress.com

Российский лидер Владимир Путин сообщил, когда состоится новый визит главы Азербайджана Ильхама Алиева в Москву. Согласно последней информации, очередная поездка политика в Россию уже готовится.

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По словам Путина, они с Алиевым планируют обсудить двусторонние отношения 30 августа. Президент Российской Федерации в ходе сегодняшней беседы с азербайджанским коллегой в Кремле заявил, что связи двух стран успешно развиваются, передает ТАСС.

Ильхам Алиев в свою очередь выразил удовлетворение состоянием отношений России и Азербайджана и поблагодарил за приглашение посетить Москву в конце лета. Политик также подчеркнул, что две страны являются не только стратегическими партнерами, но и надежными друзьями.

 

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