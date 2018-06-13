Путин назвал дату нового визита Алиева в Россию
13 июня 2018, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]
Российский лидер Владимир Путин сообщил, когда состоится новый визит главы Азербайджана Ильхама Алиева в Москву. Согласно последней информации, очередная поездка политика в Россию уже готовится.
По словам Путина, они с Алиевым планируют обсудить двусторонние отношения 30 августа. Президент Российской Федерации в ходе сегодняшней беседы с азербайджанским коллегой в Кремле заявил, что связи двух стран успешно развиваются, передает ТАСС.
Ильхам Алиев в свою очередь выразил удовлетворение состоянием отношений России и Азербайджана и поблагодарил за приглашение посетить Москву в конце лета. Политик также подчеркнул, что две страны являются не только стратегическими партнерами, но и надежными друзьями.
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