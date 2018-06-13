Медведев освободил от должности двух заместителей министра сельского хозяйства

В среду, 13 июня, российский премьер-министр Дмитрий Медведев уволил двух заместителей министра сельского хозяйства. Соответствующее сообщение уже появилась на официальном портале правовой информации.

Известно, что от своих высоких должностей были освобождены Евгений Непоклонов и Евгений Громыко. Согласно последним данным, оба высокопоставленных чиновника были уволены по собственному желанию.

Отмечается также, что в некоторых других ведомствах были также произведены кадровые перестановки. В частности, был уволен заместитель министра культуры РФ Александр Журавский, первый заместитель Минвостокразвития Александр Осипов и замминистра этого ведомства Сергей Качаев.