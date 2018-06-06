Норвегию пугает военная мощь России

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что усиление военного потенциала РФ означает, что страна способна угрожать ЕС без необходимости пересекать границу. Но она не считает, что Россия как-то угрожает её стране.

"Россия существенно модернизировала свой военный потенциал - это касается как ядерных, так и обычных вооружений", - отметила Сульберг, передает ТАСС. Российские вооружения повышают мобильность, дальность, точность и огневую мощь.

В апреле ревущая посреди ночи сирена вызвала панику в норвежском городке Вадсё. Местные жители в ужасе начали звонить в полицию и сообщать о вторжении русских. «Русские наступают!» — били тревогу они.