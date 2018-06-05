Путин дал интервью австрийскому телеканалу ORF перед визитом в Австрию
5 июня 2018, 09:05 [ «Аргументы Недели» ]
В преддверии визита в Австрию Президент России Владимир Путин дал интервью австрийской телерадиокомпании ORF. Вопросы главе российского государства задавал Армин Вольф. Австрийский журналист отметил, что первый зарубежный визит Путин совершит в Австрию.
Вольф спросил, связано ли это с "благожелательной политикой в отношении России со стороны австрийского правительства, которое выступает против новых санкций ЕС и не выслало российских дипломатов из‑за «дела Скрипаля»".
Путин ответил, что у Москвы и Вены "давние, очень хорошие отношения", диалог никогда не прерывался ни в сфере политики, ни в сфере безопасности, ни в области экономики. За прошлый год товарооборот с Австрией вырос на 40,5%. "Мы уважаем позицию Австрии и её нейтральный статус", - сказал Путин.
Вольф задал вопросы о Крыме: "Что должно произойти, чтобы Россия вернула Крым Украине?" "Нет таких условий и быть не может", - ответил российский президент.
Полное интервью Путина опубликовано на сайте Кремля.
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