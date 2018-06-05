Фотографии российского лидера Владимира Путина с голым торсом, без рубашки или без футболки, так взволновали весь мир, что журналисты не перестают задавать ему вопросы об этих снимках. На сайте Кремля, например появлялись фотографии, как президент на Крещение окунается в купель или купается в озере во время короткого отпуска. Жители Европы и Канады восхищены искупавшимся в проруби на Крещение Путиным

В преддверии визита в Австрию Президент России ответил на вопросы ведущего австрийской телерадиокомпании ORF Армина Вольфа.









Фотографии Путина с рыбалки публиковались в 2007, 2009 и 2017 годах. Известно, что Владимир Путин начинает свой день с зарядки, плавает в бассейне, занимается дзюдо.

Австрийские журналисты в интервью с Путиным для телеканала ORF не удержались от вопроса "о полуголых снимках", которые на сайте Кремля размещает пресс-служба президента. Австрийцы отметили, что фотографии Путина без рубашки сделаны не туристами или папарацци.

"Вы сказали "в полуголом". Слава Богу, не "в голом", - с юмором ответил Владимир Путин и пояснил появление этих снимков: "Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами, и ничего в этом плохого не вижу", - отметил он.

Ранее в марте в интервью американскому телеканалу NBC Владимир Путин на вопрос о снимках с голым торсом шутя ответил, что у него много фотографий, сделанных в рабочем кабинете, но ими почему-то никто не интересуется.