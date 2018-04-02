Кто больше: Вашингтон готовит список дополнительных пошлин на китайские товары

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на текущей неделе представит список китайских товаров, в отношении которых будут введены дополнительные импортные пошлины.

Как сообщает Reuters, в первую очередь под санкции попадет продукция высокотехнологичных отраслей, развитие которых предусмотрено стратегией модернизации промышленности КНР «Сделано в Китае 2025». Вашингтон призывает Пекин отказаться от политики принуждения компаний США к несоответствующей американским интересам передаче Китаю интеллектуальной собственности. Пекин несправедливо лицензирует американские технологии и вводит дополнительные требования для совместных компаний. Китай подобные обвинения отрицает.

Китай принял решение со 2 апреля ввести в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий, сообщает Министерство коммерции КНР.