Китай вводит ответные пошлины в отношении США
1 апреля 2018, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]
Китай принял решение со 2 апреля ввести в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий, сообщает Министерство коммерции КНР.
Ранее эти товары подпадали под обязательства Китая по снижению таможенных сборов, но теперь это отменяется. Так, например, на фрукты пошлина составит 15%, а на свинину из США - 25%.
Ранее глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выразил протест против планов президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт в Соединенные Штаты стали и алюминия. ЕС отреагирует адекватно, пообещал он.
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