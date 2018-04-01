Китай вводит ответные пошлины в отношении США

Китай принял решение со 2 апреля ввести в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий, сообщает Министерство коммерции КНР. Зачем в Пекин приезжал Ким Чен Ын

Ранее эти товары подпадали под обязательства Китая по снижению таможенных сборов, но теперь это отменяется. Так, например, на фрукты пошлина составит 15%, а на свинину из США - 25%.

Ранее глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выразил протест против планов президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт в Соединенные Штаты стали и алюминия. ЕС отреагирует адекватно, пообещал он.