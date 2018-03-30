Спецслужбы США устраивают провокации против высылаемых дипломатов РФ
30 марта 2018, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]
МИД России отмечает активизацию провокационных действий против российских дипломатов на территории Соединённых Штатов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.
Отмечается, что после объявления о высылке 60 дипсотрудников РФ из США, американские спецслужбы предпринимают активные попытки вступить с ними в контакт. Например, настойчиво предлагается материальная помощь – "на взаимовыгодной основе". В министерстве отметили, что имела место "целая серия возмутительных эпизодов".
"Ничего из очевидных замыслов у них не выходит, но выглядит подобное поведение цинично и отвратительно, будто в Вашингтоне совсем перестали осознавать рамки элементарных приличий", — заключили в МИД.
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