В МИД России прибыл британский посол

В пятницу, 30 марта, в Министерство иностранных дел Российской Федерации прибыл посол Великобритании в Москве Лори Бристоу. Эти данные сегодня предоставили сотрудники средств массовой информации.

Согласно последним сообщениям, руководитель британской дипмиссии в столице России не пожелал отвечать на вопросы журналистов, передает РИА "Новости".

Предполагается, что Лори Бристоу прибыл в здание российского внешнеполитического ведомства, чтобы получить информацию о том, что власти РФ приняли решение выслать из страны еще больше британских дипломатических работников. Эти данные, однако, пока не являются подтвержденными.