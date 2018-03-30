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В МИД России прибыл британский посол

30 марта 2018, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]

В МИД России прибыл британский посол
фото: globallookpress.com

В пятницу, 30 марта, в Министерство иностранных дел Российской Федерации прибыл посол Великобритании в Москве Лори Бристоу. Эти данные сегодня предоставили сотрудники средств массовой информации.

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Предполагается, что Лори Бристоу прибыл в здание российского внешнеполитического ведомства, чтобы получить информацию о том, что власти РФ приняли решение выслать из страны еще больше британских дипломатических работников. Эти данные, однако, пока не являются подтвержденными.

 

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