В МИД России прибыл британский посол
30 марта 2018, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 30 марта, в Министерство иностранных дел Российской Федерации прибыл посол Великобритании в Москве Лори Бристоу. Эти данные сегодня предоставили сотрудники средств массовой информации.
Согласно последним сообщениям, руководитель британской дипмиссии в столице России не пожелал отвечать на вопросы журналистов, передает РИА "Новости".
Предполагается, что Лори Бристоу прибыл в здание российского внешнеполитического ведомства, чтобы получить информацию о том, что власти РФ приняли решение выслать из страны еще больше британских дипломатических работников. Эти данные, однако, пока не являются подтвержденными.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Совфеде высказались о решении закрыть генконсульство США в Петербурге