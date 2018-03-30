В Совфеде высказались о решении закрыть генконсульство США в Петербурге

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков высказался сегодня о решении выслать из страны 60 американских дипломатов, а также закрыть генконсульство США в Петербурге.

По словам политика, данный шаг является абсолютно правильным. Цеков добавил, что позиция Штатов по этому вопросу удивляет, поскольку они убеждены, что сами могут закрывать консульства и высылать дипломатов, а вот российская сторона права на это не имеет, сообщает RT.

Сенатор отметил, что подобный подход США говорит исключительно о желании властей еще больше усугубить непростые отношения между странами.