В Совфеде высказались о решении закрыть генконсульство США в Петербурге
30 марта 2018, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков высказался сегодня о решении выслать из страны 60 американских дипломатов, а также закрыть генконсульство США в Петербурге.
По словам политика, данный шаг является абсолютно правильным. Цеков добавил, что позиция Штатов по этому вопросу удивляет, поскольку они убеждены, что сами могут закрывать консульства и высылать дипломатов, а вот российская сторона права на это не имеет, сообщает RT.
Сенатор отметил, что подобный подход США говорит исключительно о желании властей еще больше усугубить непростые отношения между странами.
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