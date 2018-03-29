Москва созывает внеочередную сессию ОЗХО по «делу Скрипаля»

Москва предложила 2 апреля созвать внеочередную сессию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в связи с инцидентом в Солсбери. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Юлия Скрипаль заговорила

«Мы предъявим конкретные вопросы, уже не раз задававшиеся нами, сделаем это в обобщенном виде. Рассчитываю, что наши западные партнеры не уйдут от честного разговора, иначе это будет подтверждением того, что все происходящее — это затеянная грубейшая провокация»,— подчеркнул глава дипведомства.

Напомним, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в английском городе Солсбери опасным химическим веществом. Позднее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России».