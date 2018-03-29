Лавров сообщил, сколько американских дипломатов будет выслано из России

Москва вышлет столько же американских дипломатов, сколько было выслано российских из США, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Россия отзывает согласие на функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По словам Лаврова, ответные меры на действия Запада по делу Скрипаля будут зеркальными, «но не только».

Лавров еще раз подчеркнул, что Москва ответит зеркально тем странам, которые выслали российских дипломатов. Такое же число работников их дипмиссий будет выслано из России, отметил министр.