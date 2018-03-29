МИД России потребовал вернуть задержанное Украиной крымское судно
29 марта 2018, 19:48 [ «Аргументы Недели» ]
Москва требует от Киева немедленно освободить членов экипажа рыболовного судна "Норд" и возвратить его законному владельцу, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы рассматриваем акцию Киева как попытку отомстить жителям Крыма за их сознательный выбор в пользу возвращения в состав России, сделанный в марте 2014 года. Мы требуем немедленного освобождения членов экипажа и возврата судна «Норд» законному владельцу»,— сказала Захарова. «Налицо очередная провокационная выходка Украины. Экипаж осуществлял лов рыбы в строгом соответствии с нормами закона. Мы требуем освобождения экипажа», — отметила дипломат. Представитель МИД добавила, что у экипажа были все необходимые документы для рыбного промысла в Азовском море.
Как ранее сообщалось, пограничники Незалежной заявили, что задержали рыболовецкое судно под флагом России в украинской части территориальных вод Азовского моря. Госпогранслужба Украины опубликовала видео задержания.
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