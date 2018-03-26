Опубликовано видео с задержанного Украиной российского судна

Пограничники Незалежной заявили, что задержали рыболовецкое судно под флагом России в украинской части территориальных вод Азовского моря. Госпогранслужба Украины опубликовала видео задержания.

​Судно вместе с членами экипажа доставили в порт Бердянска для проведения дальнейших проверок. На членов экипажа составлены административные протоколы о нарушении порядка въезда на «временно оккупированную территорию Украины» и выезда из нее.

Пользователи в социальной сети с иронией отнеслись к задержанию украинской стороной "злостных нарушителей". Некоторые подметили, что пограничникам, ВСУ и другим представителям Незалежной хватает смелости идти только против рыбаков, трактористов, а также женщин и детей. Среди мер, которые, по мнению россиян, следует принять для освобождения соотечественников, пользователи упоминают закрытие арки Крымского моста для украинских кораблей, а также использование Черноморского флота, чтобы у Украины более не возникало подобных мыслей: "Нужно зайти в порт Бердянска на боевом корабле черноморского флота и спросить: здесь наше рыболовецкое судно не проплывало?".