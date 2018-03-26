Судно под российским флагом было задержано на территории Украины

Рыболовецкое судно под флагом Российской Федерации было задержано в украинской части территориальных вод Азовского моря. Данную информацию в понедельник, 26 марта, предоставили пограничники.

Отмечается, что на борту "судна-нарушителя" под названием "Норд" находятся десять человек. Как уточнили сегодня в Государственной пограничной службе Украины, корабль был остановлен примерно в пятнадцати милях от Обиточной косы, передает РИА "Новости".

Впоследствии выяснилось, что судно было зарегистрировано на территории Крыма и экипаж нарушил порядок выезда из республики. Сейчас корабль и команда находятся в Бердянске, где будут проведены проверочные и процессуальные действия.