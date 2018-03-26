Судно под российским флагом было задержано на территории Украины
26 марта 2018, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]
Рыболовецкое судно под флагом Российской Федерации было задержано в украинской части территориальных вод Азовского моря. Данную информацию в понедельник, 26 марта, предоставили пограничники.
Отмечается, что на борту "судна-нарушителя" под названием "Норд" находятся десять человек. Как уточнили сегодня в Государственной пограничной службе Украины, корабль был остановлен примерно в пятнадцати милях от Обиточной косы, передает РИА "Новости".
Впоследствии выяснилось, что судно было зарегистрировано на территории Крыма и экипаж нарушил порядок выезда из республики. Сейчас корабль и команда находятся в Бердянске, где будут проведены проверочные и процессуальные действия.
Михаил Делягин: Сечин VS Медведев - кто преемник Путина?
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Судно Sky moon, задержанное за посещение Крыма в 2016 г., отдадут ВМС Украины