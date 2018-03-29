В ответ на заморозку в США своих активов, Россия заморозит долги

Случилось то, о чём долгие годы предупреждали многие российские эксперты. 29 марта американский посол в Москве Джон Хантсман не исключил заморозки российских активов в США. Россия может потерять сотни миллиардов долларов. Однако совокупный государственный и корпоративный долг нашей страны ещё больше. В итоге Москва останется в плюсе.

Итак, по последним данным Центробанка золотовалютные резервы нашей страны сейчас составляют 453,6 млрд долларов. Входящее в них монетарное золото оценивается в 80,6 млрд долларов, а иностранная валюта составляет 373 млрд. долларов. Именно валюта сейчас и находится под серьёзной угрозой. К тому же её часть ЦБ вложил в государственные ценные бумаги иностранных эмитентов, которые наиболее уязвимы. Банк России потратил на них в общей сложности 218,7 млрд долларов. Примерно половина – 105,7 млрд приходится на долговые обязательства США – так называемые казначейские облигации. Если отношения с Западом будут развиваться в таком же конфронтационном ключе, как и сейчас, то с этими деньгами, по-видимому, придётся попрощаться.

Однако, не всё так плохо. В этот раз нашу страну спасут российские долги. Дело в том, что госдолг России хоть и не очень велик, но всё равно составляет более 50 млрд. долларов. Намного больше должны Западу российские компании и корпорации. Поэтому в целом, совокупный внешний долг России сейчас превышает 529 млрд. долларов. Как видно, долги России значительно превосходят её активы. Так что в случае начала финансовой войны Запад потеряет больше. Поэтому вашингтонским ястребам стоит ещё несколько раз подумать, прежде чем начинать грабить Россию.