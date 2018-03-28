В МИД России прокомментировали визит Ким Чен Ына в Китай
28 марта 2018, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]
В Министерстве иностранных дел Российской Федерации сегодня прокомментировали визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Китай. Политик и его супруга прибыли в столицу КНР в минувший вторник.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва рассматривает поездку главы КНДР в Пекин как серьезный шаг в сторону улучшения ситуации, которая ранее сложилась на Корейском полуострове, передает в среду, 28 марта, ТАСС.
В МИД добавили, что Россия приветствует встречу Ким Чен Ына и Си Цзиньпина, в рамках которой политики обсудили не только важнейшие вопросы своего региона, но также и актуальные новости мировой политики.
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