В МИД России прокомментировали визит Ким Чен Ына в Китай

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации сегодня прокомментировали визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Китай. Политик и его супруга прибыли в столицу КНР в минувший вторник.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва рассматривает поездку главы КНДР в Пекин как серьезный шаг в сторону улучшения ситуации, которая ранее сложилась на Корейском полуострове, передает в среду, 28 марта, ТАСС.

В МИД добавили, что Россия приветствует встречу Ким Чен Ына и Си Цзиньпина, в рамках которой политики обсудили не только важнейшие вопросы своего региона, но также и актуальные новости мировой политики.