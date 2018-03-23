Берлин обеспокоен: Чехия думает о выходе из ЕС

Из-за массового наплыва беженцев в Евросоюз ведущие чешские политики начали активную дискуссию о возможности выхода страны из ЕС. Прага по примеру Лондона готовит свой референдум по этому вопросу.

Больше всего элиту ФРГ нервирует то, что по данным немецкой газеты Handelsblatt, референдум поддерживает и переизбранный в конце января президент Чехии Милош Земан. Но и это ещё не всё – премьер-министр Чехии Бабиш тоже включился в процесс. Ему не хватает депутатов для парламентского большинства, и он начал переговоры с политическими силами, критически настроенными к Евросоюзу. Провести голосование о выходе страны из ЕС больше всех требует партия «Свобода и прямая демократия».

В итоге дебаты о выходе Чехии из ЕС стали частью большой политической игры этой страны. Причиной такой внезапной «еврофобии» является политика Ангелы Меркель в отношении беженцев. Берлин обязывает Чехию и её соседей Польшу и Словакию принимать мигрантов. Впрочем, пока история далека от своего завершения. Против выхода из ЕС выступает большинство чешского бизнеса. Согласно опросу, проведенному Чешско-германской торгово-промышленной палатой, 78% всех чешских предприятий уже обеспокоены дискуссией. Сильнее всех – крупные промышленные предприятия, которые опасаются потерять преимущества единого европейского рынка.