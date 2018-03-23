Путин обратился к россиянам, голосовавшим на выборах за других кандидатов

В пятницу, 23 марта, российский лидер Владимир Путин обратился к гражданам страны, которые на выборах отдали свои голоса за других кандидатов. Голосование состоялось в прошлое воскресенье, 18 марта.

По словам политика, он с уважением относится к выбору каждого человека. Президент России добавил, что политические предпочтения ни в коем случае не должны разделять граждан, которые являются патриотами, говорится на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин в ходе обращения к гражданам подчеркнул, что у всех россиян одна общая цель – процветание страны. Именно поэтому крайне важно сохранять единство, общее понимание цели, ощущать свою ответственность и необходимость движения вперед.