Путин обратился к россиянам, голосовавшим на выборах за других кандидатов
23 марта 2018, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 23 марта, российский лидер Владимир Путин обратился к гражданам страны, которые на выборах отдали свои голоса за других кандидатов. Голосование состоялось в прошлое воскресенье, 18 марта.
По словам политика, он с уважением относится к выбору каждого человека. Президент России добавил, что политические предпочтения ни в коем случае не должны разделять граждан, которые являются патриотами, говорится на официальном сайте Кремля.
Владимир Путин в ходе обращения к гражданам подчеркнул, что у всех россиян одна общая цель – процветание страны. Именно поэтому крайне важно сохранять единство, общее понимание цели, ощущать свою ответственность и необходимость движения вперед.
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