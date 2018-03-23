Песков сообщил, как Путин отреагировал на результаты выборов
23 марта 2018, 07:07 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассказал о реакции Владимира Путина на рекордный результат в рамках выборов. Данный вопрос ему задали представители средств массовой информации.
По словам Дмитрия Пескова, настолько большое количество голосов стало полной неожиданностью для действующего российского лидера, передает RT.
Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что результаты президентских выборов являются историческими. Он также добавил, что глава РФ чувствует очень высокий уровень ответственности перед гражданами страны, которые отдали свои голоса за него.
Михаил Делягин: Сечин VS Медведев - кто преемник Путина?
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Председатель Совфеда: президентские выборы 2018 года войдут в историю