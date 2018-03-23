Песков сообщил, как Путин отреагировал на результаты выборов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассказал о реакции Владимира Путина на рекордный результат в рамках выборов. Данный вопрос ему задали представители средств массовой информации.

По словам Дмитрия Пескова, настолько большое количество голосов стало полной неожиданностью для действующего российского лидера, передает RT.

Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что результаты президентских выборов являются историческими. Он также добавил, что глава РФ чувствует очень высокий уровень ответственности перед гражданами страны, которые отдали свои голоса за него.