Председатель Совфеда: президентские выборы 2018 года войдут в историю

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала в среду, 21 марта, резонансное заявление. По словам политика, выборы президента РФ 2018 года войдут в историю как самые честные и открытые.

Матвиенко подчеркнула, что факт прозрачности избирательного процесса в России отметили и подтвердили десятки тысяч наблюдателей, в частности из других стран, передает РИА "Новости".

На заседании Совфеда она также заметила, что минувшие выборы ознаменованы историческими рекордами и феноменальными результатами. Ранее никогда в стране не было такой высокой явки. Кроме того, ни один кандидат в российской истории не получал такого количества голосов, как Владимир Путин.