Председатель Совфеда: президентские выборы 2018 года войдут в историю
21 марта 2018, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала в среду, 21 марта, резонансное заявление. По словам политика, выборы президента РФ 2018 года войдут в историю как самые честные и открытые.
Матвиенко подчеркнула, что факт прозрачности избирательного процесса в России отметили и подтвердили десятки тысяч наблюдателей, в частности из других стран, передает РИА "Новости".
На заседании Совфеда она также заметила, что минувшие выборы ознаменованы историческими рекордами и феноменальными результатами. Ранее никогда в стране не было такой высокой явки. Кроме того, ни один кандидат в российской истории не получал такого количества голосов, как Владимир Путин.
Михаил Делягин: Сечин VS Медведев - кто преемник Путина?
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
После выборов президента РФ заговор США и Европы против Путина не закончился