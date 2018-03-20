После выборов президента РФ заговор США и Европы против Путина не закончился
20 марта 2018, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]
После выборов президента России заговор США и Европы против Путина не закончился, считает экономист, публицист и политик, доктор экономических наук Михаил Делягин.
Этот заговор будет продолжаться до тех пор, пока Запад не поймёт и не почувствует, что гадить России - это чувствительно и даже больно для самих же себя, считает Делягин. По его мнению, давление на Россию будет осуществляться Западом через "пятую колонну" в российском правительстве.
В своём видеоинтервью "Аргументам недели" на канале Youtube Михаил Делягин прогнозирует состав нового правительства страны, которое будет утверждено после инаугурации президента в мае 2018 года.
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