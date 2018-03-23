Посольство Великобритании в Москве покинули высланные из РФ дипломаты

Территорию посольства Великобритании в Москве сегодня покинули три микроавтобуса с дипломатами. Соответствующие данные в пятницу, 23 марта, сообщили представители средств массовой информации.

Отмечается, что сотрудники британского посольства, которые остались в столице России, проводили своих коллег громкими аплодисментами. Как уточняет корреспондент РИА "Новости", во дворе здания находились сразу несколько десятков человек.

Напомним, 4 марта текущего года в городе Солсбери веществом под названием "Новичок" были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании убеждены, что к случившемуся причастно действующее российское руководство.