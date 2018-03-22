Лондон намерен убедить союзников в Европе выслать российских дипломатов

Британские власти призывают своих союзников в Европе выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. В МИД России назвали терактом нападение на Скрипаля и его дочь в Британии

Агентсво Bloomberg со ссылкой на свои источники передало, что правительство Великобритании предоставляет ключевым союзникам в Европейском союзе разведывательные данные по делу об отравлении Скрипаля, - сообщает Газета.ру.

По данным издания, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается объявить главам стран ЕС об угрозе России для всей Европы и намерена убедить партнеров в необходимости усилить давление на российские власти.

Отношения между Москвой и Лондоном резко обострились после того, как в Солсбери на улице на скамейке в тяжелом состоянии был обнаружен Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Мэй объявила виновной Россию. Британия выслала 23 российских дипломата. В ответ Россия высылает британских дипломатов.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков назвал террористическим актом нападение на бывшего сотрудника ГРУ и его дочь. В ходе разъяснения реальной ситуации в "деле Скрипалей" российский дипломат высказал мнение, что британские власти могли сами срежиссировать нападение на дочь эск-полковника ГРУ, россиянку Юлию Скрипаль.