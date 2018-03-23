Выборы президента РФ официально признаны состоявшимися
23 марта 2018, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 23 марта, в Центральной избирательной комиссии сделали важное заявление. Речь идет о проекте постановления, который рассматривается на заседании ЦИК.
В документе указано, что выборы президента Российской Федерации в 2018 году официально признаны состоявшимися и действительными, передает сегодня РИА "Новости".
Напомним, что россияне отдали свои голоса за кандидатов на пост главы страны 18 марта. Специалисты обработали протоколы и установили, что на выборах одержал победу действующий президент России Владимир Путин, за которого проголосовали 76,69 процента избирателей.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: