Выборы президента РФ официально признаны состоявшимися

В пятницу, 23 марта, в Центральной избирательной комиссии сделали важное заявление. Речь идет о проекте постановления, который рассматривается на заседании ЦИК.

В документе указано, что выборы президента Российской Федерации в 2018 году официально признаны состоявшимися и действительными, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, что россияне отдали свои голоса за кандидатов на пост главы страны 18 марта. Специалисты обработали протоколы и установили, что на выборах одержал победу действующий президент России Владимир Путин, за которого проголосовали 76,69 процента избирателей.