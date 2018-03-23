В Кремле рассказали о возможных изменениях в конституции

В пятницу, 23 марта, стало известно, что конституция РФ может быть изменена. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, эта реформа, однако, не будет касаться президентской власти.

Песков прокомментировал слова Путина о том, что он никогда не менял конституцию страны и тем более не делал этого "под себя". Как уточнил пресс-секретарь президента России, конституционная реформа действительно может произойти, но она никак не будет связана с пребыванием Владимира Путина у власти, сообщает RT.

Дмитрий Песков подчеркнул, что у россиян нет ни единого повода не доверять президенту, поскольку он преследует лишь некоторые важнейшие цели – обеспечение стабильности страны, ее экономического прорыва, а также улучшение благосостояние людей.