Трамп поздравил Путина с переизбранием
20 марта 2018, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп выждал драматическую паузу, прежде чем поздравить Владимира Путина с переизбранием на пост Президента Российской Федерации.
Сегодня, 20 марта, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства, после чего стороны обсудили актуальные политические вопросы.
Общение двух президентов велось в конструктивном деловом ключе и касалось таких тем, как преодоление накопившихся разногласий в российско-американских отношениях, сирийский конфликт, украинский кризис, борьба с международным терроризмом и обеспечение стратегической стабильности, сообщает RT.
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