Депутат, прославившийся оскорблениями, назвал журналистов слугами

Депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин прокомментировал бойкот СМИ в отношении своего коллеги – депутата Леонида Слуцкого так, что лучше бы не комментировал.

«Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвертой властью. Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет – мужик не будет приставать. Я много прожил и много видел женщин. А тех журналисток не видел и видеть не хочу», - высказался парламентарий из Татарстана.

Фатих Сибагатуллин «прославился» в октябре 1027 года, когда на заседании депутатов в Казани разразился руганью в адрес «лейтенантика» ГИБДД, который посмел остановить его машину и потребовал открыть багажник, пишет Lenta.ru.