Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "фейком" публикации в СМИ о возможной отставке министра иностранных дел России Сергея Лаврова после президентских выборов.

Захарова подчеркнула, что слухи о перестановках в правительстве, "«планах Лаврова» и тд неоднократно комментировали", и она "готова ещё раз «на бис» повторить".

"Меня попросили, наверное, 20 российских и зарубежных изданий прокомментировать публикацию RTVI о том, что… "Лавров уже несколько лет говорил о желании покинуть свой пост, объясняя это усталостью. Однако по просьбе Путина он доработал до президентских выборов, рассказали источники издания", — написала Захарова в соцсети Facebook.

Она напомнила, что в январе Сергей Лавров в ходе брифинга заявил: "У нас есть Конституция Российской Федерации, которая четко определяет порядок формирования Правительства. Я Вас уверяю, что этот порядок будет в полной мере сохранен.

Что касается меня, то я не привык заниматься чем-то, кроме того, чтобы обеспечивать максимально эффективную работу нашего Министерства. Сейчас это моя главная задача".

По словам Захаровой, при подготовке публикации об якобы отставке Лаврова "из-за усталости" в МИД никто из RTVI не обращался.

"Честно говоря, похоже на какую-то подброшенную дезу. Думаю, эта публикация RTVI — что-то вроде фейка. Возможно, не намеренного, а по недосмотру. Хотя, кто знает", — отметила Захарова.