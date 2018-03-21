Песков поздравил Лаврова с днем рождения и призвал не верить слухам о его уходе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ об оставке министра иностранных дел России Сергея Лаврова. 21 марта глава МИД отмечает день рождения. Лаврову исполнилось 68 лет.

Сегодня глава российском дипмиссии находится в рабочей поездке. В Токио он провел переговоры с главой МИД Японии Таро Коно. Коно преподнес Лаврову именинный торт в форме футбольного мяча.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал поздравить Сергея Лаврова с днем рождения и не верить слухам о его отставке. "Давайте поздравим Сергея Викторовича с днем рождения и не будем обращать внимания на спекуляции!" — цитирует РИА Новости Дмитрия Пескова.

Ранее телеканал RTVI со ссылкой на несколько источников сообщил, что Лавров не войдет в состав нового правительства, так как "устал" от должности министра, которую занимает с 2004 года.

После выборов президента РФ, состоявшихся 18 марта, Владимир Путин рассказал, что думает о правительстве и о переменах объявит после инаугурации.

Песков сегодня также опроверг сообщения СМИ о том, что проигравшие на президентских выборах кандидаты получили кадровые предложения на встрече с Владимиром Путиным.