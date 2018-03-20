Максим Сурайкин потребовал от Путина место в Совете Федерации

Бывший кандидат на должность президента России Максим Сурайкин потребовал от главы государства Владимира Путина место в Совете Федерации. Об этом сообщил политик Сергей Бабурин.

В понедельник Путин встретился со своими соперниками на выборах в Кремле. Основная часть мероприятия прошла за закрытыми дверями. Детали разговора с президентом в интервью «Аргументам недели» раскрыл участник встречи Сергей Бабурин.









Бабурин рассказал, что выдвиженец «Коммунистов России» Максим Сурайкин потребовал у Путина сделать всех претендентов на пост главы государства членами Совета Федерации. По словам собеседника издания, это заявление вызвало дружный смех.









Кроме того, экс-кандидат категорически опроверг информацию о том, что Владимир Путин сделал на встрече кадровое предложение Павлу Грудинину. Ранее сообщалось, что выдвиженцу КПРФ якобы посулили должность министра сельского хозяйства.

Сергей Бабурин отметил, что данные сведения являются «абсолютным бредом». По его словам, Грудинин обсуждал с Путиным не свои карьерные перспективы, а многочисленные уголовные дела, касающиеся ЗАО «Совхоз имени Ленина», которым руководит несостоявшийся президент.









Вопрос, который поднял Грудинин в разговоре с главой государства, собеседник «Аргументов недели» назвал «мелкотравчатым». Таким же эпитетом Бабурин охарактеризовал поведение Ксении Собчак. Телеведущая постаралась в присутствии журналистов всучить Владимиру Путину список политзаключенных. Этим ее активность на встрече с президентом ограничилась.









Экс-кандидаты Борис Титов и Григорий Явлинский убеждали Путина в необходимости смены экономических приоритетов. Глава государства предложил вынести данную тему на отдельную встречу, рассказал Бабурин.









Сам Бабурин, обращаясь к Владимиру Путину, заявил о том, что Москва должна признать дружественные России самопровозглашенные государства, образовавшиеся на территории бывшего СССР - Донецкую, Луганскую и Приднестровскую республики. По словам политика, президент согласился отдельно встретиться с ним и обсудить этот вопрос.