Владимир Путин провел смотрины на высокие посты

Избранный президент Владимир Путин встретился с проигравшими кандидатами и предложил им высокие государственные посты. Как стало известно «Аргументам недели», как минимум двум соперникам по предвыборной гонке, а именно Ксении Собчак и Павлу Грудинину, предложено подумать над дальнейшей политической карьерой.

Собчак, несмотря на ее желание создать новую оппозиционную политическую партию, предложено либо стать членом Совета Федерации по квоте Президента России, либо по примеру Никиты Белых возглавить не самый успешный регион страны, чтобы на деле показать свои возможности. Как говорят в окружении бывшего кандидата, Ксения Анатольевна пока взвешивает эти предложения.

Павлу Грудинину же предложен пост министра сельского хозяйства всей страны вместо Александра Ткачева, который, якобы, намерен перейти в семейный сельхозбизнес. Но, по данным «АН», первоначально при выдвижении его кандидатом речь шла о должности губернатора Московской области. Хотя обсуждается и вопрос о том, что Грудинин может сменить Геннадия Зюганова на посту лидера КПРФ. Но это крайне маловероятный вариант.

Оба кандидата пока официально не комментируют эти предложения. Их помощники говорят, что Ксения Собчак планирует пока побыть с семьей и затем «плотно» заняться политической деятельностью. А Павел Грудинин будет готовиться к весенним сельхозработам в родном совхозе им. Ленина.