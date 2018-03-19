Песков рассказал о впечатляющем плане Путина по развитию России

В понедельник, 19 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, каков план действующего президента Российской Федерации Владимира Путина по дальнейшему развитию нашей страны.

Песков подчеркнул, что политик разработал абсолютно четкую, последовательную и впечатляющую схему, которой он будет придерживаться в дальнейшем. К настоящему моменту данный план начал рамочно оформляться – был выпущен перечень поручений российского лидера, на основе которых впоследствии будет составлена подробная дорожная карта, передает РИА "Новости".

По словам пресс-секретаря Путина, такой подход показывает, насколько внимательно президент относится к внутрироссийским делам.