Песков рассказал о впечатляющем плане Путина по развитию России
19 марта 2018, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 19 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, каков план действующего президента Российской Федерации Владимира Путина по дальнейшему развитию нашей страны.
Песков подчеркнул, что политик разработал абсолютно четкую, последовательную и впечатляющую схему, которой он будет придерживаться в дальнейшем. К настоящему моменту данный план начал рамочно оформляться – был выпущен перечень поручений российского лидера, на основе которых впоследствии будет составлена подробная дорожная карта, передает РИА "Новости".
По словам пресс-секретаря Путина, такой подход показывает, насколько внимательно президент относится к внутрироссийским делам.
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