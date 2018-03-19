Пушков высказался о роли демонизации Путина в прошедших выборах
19 марта 2018, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 19 марта, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался об итогах выборов президента. Накануне граждане России приняли участие в голосовании.
По словам сенатора, демонизация действующего лидера страны Владимира Путина имела на территории Российской Федерации обратный эффект. Пушков подчеркнул, что в нашей стране в последнее время было зафиксировано сплочение народа вокруг фигуры лидера, а выборы лишь подтвердили данный факт, передает kp.ru.
Ранее стало известно, что результаты обработки 99 процентов протоколов свидетельствуют о победе Путина – политик набрал 76,65 процента голосов избирателей.
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