Наблюдатель из ФРГ: крымчане на выборах ответили на вопрос о статусе полуострова
19 марта 2018, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]
Жители Крыма в ходе выборов президента России доходчиво ответили на вопрос о статусе полуострова. Данную информацию в понедельник, 19 марта, предоставил наблюдатель из Германии Андреас Маурер.
По его словам, крымчане накануне сделали "послание Западу". Маурер убежден, что жители Крыма были уверены, что решение о воссоединении полуострова с Россией, принятое президентом Владимиром Путиным четыре года назад, являлось правильным, передает РИА "Новости".
Наблюдатель отметил, что вопрос о принадлежности республики с этого момента должен быть навсегда закрыт, несмотря на то, как к этому относятся западные страны.
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