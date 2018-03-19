Наблюдатель из ФРГ: крымчане на выборах ответили на вопрос о статусе полуострова

Жители Крыма в ходе выборов президента России доходчиво ответили на вопрос о статусе полуострова. Данную информацию в понедельник, 19 марта, предоставил наблюдатель из Германии Андреас Маурер.

По его словам, крымчане накануне сделали "послание Западу". Маурер убежден, что жители Крыма были уверены, что решение о воссоединении полуострова с Россией, принятое президентом Владимиром Путиным четыре года назад, являлось правильным, передает РИА "Новости".

Наблюдатель отметил, что вопрос о принадлежности республики с этого момента должен быть навсегда закрыт, несмотря на то, как к этому относятся западные страны.