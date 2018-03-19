Украина пригрозила болгарским наблюдателям из Крыма лишением свободы до 15 лет

Украинская сторона пригрозила болгарским наблюдателям из Крыма лишением свободы до 15 лет за желание стать наблюдателями за выборами президента России в республике.

Об этом в эфире радио «Спутник» рассказал председатель Крымского республиканского общества болгар Иван АБАЖЕР. Он отметил, что национально-культурная болгарская автономия заключила соглашение участках с Общественной палатой РК о наблюдателях на избирательных участках, пишут "Аргументы недели - Крым".

«Мы делегировали своих представителей. Я считал, что минимум человек 150 мы сможем по региону собрать. Люди откликнулись. А потом начали давать задний ход. Мы начали спрашивать, что произошло? Многие болгары сами родились на территории Украины, ездят к своим родителям, родственникам. Запустили информацию о том, что те, кто будет принимать участие в наблюдении, не будет в дальнейшем допущен на территорию Украины. И многие просто отказались быть наблюдателями», – рассказал АБАЖЕР.

При этом международный наблюдатель Иван ДОБРЕВА отметил, что украинская сторона грозилась лишить наблюдателей свободы на срок до 15 лет.