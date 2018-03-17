Что должно произойти, чтобы Порошенко обрадовался снятию санкций с России

Глава украинского государства Петр Порошенко в интервью газете Westdeutsche Zeitung рассказал, что должно случиться, чтобы президен Украины обрадовался отмене антироссийских санкций. В Госдуме ответили Порошенко по поводу припасенных 9 грамм свинца

"Я был бы рад отмене санкций против России, но только тогда, когда с территории Донбасса и Крыма исчезнет последний российский солдат", — заявил Порошенко. Он призвал не верить никому, кто утверждает, что санкции не достигают своей цели.

Ранее Петр Порошенко поддержал министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который ранее довольно резко заявил, что Россия должна "отойти в сторону и заткнуться".