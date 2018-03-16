Президент Украины Петр Порошенко поддержал министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который ранее заявил, что Россия должна "отойти в сторону и заткнуться".

"Как президент я целиком и полностью разделяю позицию, которая выражена во вчерашнем совместном заявлении руководителей США, Великобритании, Франции и Германии, и наше послание России такое же, как тот месседж, который в четверг озвучил британский министр обороны Гэвин Уильямсон, — замолчите и убирайтесь вон!" — заявил Порошенко.

Так как Порошенко сделал свое сообщение через социальную сеть Facebook, оно тут же начало гулять по просторам русскоязычного и украиноязычного сегментов Интернета.

"Тебя, Порох (Порошенко. – Прим. ред.), первого нужно заткнуть и выслать из страны голым, босым и простоволосым!!!" — написал один из пользователей.

"Агония началась", — прокомментировал публикацию Игорь Ерохин.

Британская пресса продолжает активно комментировать скандальное высказывание министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона.







