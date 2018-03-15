Яровая дала совет главе Минобороны Британии попить чаю с молоком и успокоиться
15 марта 2018, 22:16 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая считает, что власти Великобритании скатились до уровня публичной непристойности в поведении, прикрывая этим абсолютное, грубейшее и недопустимое нарушение международных норм.
"Господину Уильямсону явно нужно выпить чаю с молоком и успокоиться. Ощущение, что насмотрелся низкопробных боевиков и копирует поведение то ли ковбоя, то ли вышибалы в баре", — цитирует Яровую ее пресс-служба.
Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал выражения, которые позволил себе министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон: "беспрецедентны для министра обороны крупной страны".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление министра обороны Великобритании в адрес России, отметила, что Лондону есть что скрывать, поэтому партнеры и нервничают.
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