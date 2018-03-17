Мэй: Великобритания в ближайшие дни обсудит дальнейшие шаги в отношении России

Великобритания в ближайшие дни обсудит дальнейшие шаги с союзниками и партнерами в отношении России после ответных мер со стороны МИД РФ, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Ответные меры и реакция Москвы не являются отменой того факта, что "на британской земле было осуществлено покушение на двух человек", отметила Мэй, передает РИА Новости.

"Мы не потерпим, чтобы Россия угрожала жизни граждан Великобритании и других людей на британской земле. Нам оказывают всестороннюю поддержку друзья и союзники со всего мира", — сказала Мэй.

МИД России 17 марта заявил об объялении 23 британских дипломатов персонами нон-грата ("persona non grata"). Отзывается согласие России на открытие британского Генконсульства в Санкт-Петербурге.