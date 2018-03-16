Песков назвал шокирующим обвинения главы британского МИД в адрес Путина
16 марта 2018, 17:32 [ «Аргументы Недели» ]
Непростительным нарушением дипломатических приличий считают в Кремле обвинения Путина в организации отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, озвученные сегодня главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.
«Мы уже на различных уровнях неоднократно заявляли, что Россия не имеет никакого отношения к этой истории. Любая отсылка или упоминание нашего президента в этой связи является ни чем иным как шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия», — сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Приказ о применении нервно-паралитического вещества для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, скорее всего, отдал лично Владимир Путин, заявил сегодня глава МИД Великобритании Борис Джонсон.
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