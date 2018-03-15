Постпред России при ОЗХО заявил, что "Новичок" мог быть создан за пределами РФ
15 марта 2018, 20:17 [ «Аргументы Недели» ]
Постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин сделал важное заявление. Оно касается вещества, которым был отравлен в Британии бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль.
По словам Шульгина, нервно-паралитический препарат "Новичок" мог быть произведен за пределами России в 90-е годы прошлого века. Как уточняет ТАСС, никакие научные работы под вышеуказанным названием на территории РФ не проводились. Постпред нашей страны при ОЗХО добавил, что в течение почти тридцати последних лет в Великобритании, Швеции, Словакии и Чехии проводятся интенсивные исследования по веществам, которые содержатся в "Новичке".
Александр Шульгин подчеркнул, что в прошлом году Россия уничтожила все запасы химического оружия.
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