Постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин сделал важное заявление. Оно касается вещества, которым был отравлен в Британии бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

По словам Шульгина, нервно-паралитический препарат "Новичок" мог быть произведен за пределами России в 90-е годы прошлого века. Как уточняет ТАСС, никакие научные работы под вышеуказанным названием на территории РФ не проводились. Постпред нашей страны при ОЗХО добавил, что в течение почти тридцати последних лет в Великобритании, Швеции, Словакии и Чехии проводятся интенсивные исследования по веществам, которые содержатся в "Новичке".

Александр Шульгин подчеркнул, что в прошлом году Россия уничтожила все запасы химического оружия.





