Пушков прокомментировал желание Луценко арестовать Савченко

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков едко прокомментировал заявление Генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что Надежда Савченко планировала теракт.

"Генпрокурор Украины Луценко обвинил Саченко в плане теракта: в зале Рады взорвать гранаты, "минометами обрушить купол Верховный Рады и автоматами добить тех, кто выживет"(!!!). ТАКОГО даже он ещё не рожал. Терезе Мэй надо срочно брать его на работу", - иронизирует Алексей Пушков.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что депутат Верховной рады Надежда Савченко планировала теракт в стенах украинского парламента и ее необходимо задержать и арестовать. "У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала, лично вербовала, лично отдавала указания: как провести террористический акт здесь, в зале Верховной Рады. Уничтожить двумя боевыми гранатами две ложи в парламенте, из минометов обстрелять купол парламента, и из автоматов добивать тех, кто бы выжил", - заявил Луценко.

Депутат Рады Надежда Савченко назвала фамилии высокопоставленных украинских чиновников, которые привели снайперов на Майдан в 2014 году: Андрей Парубий - спикер Рады, генпрокурор Украины Юрий Луценко.